Česko hlásí nejnižší nárůst případů za pracovní den od konce listopadu. Skokově kleslo také číslo R

Podle nejnovějších údajů u nás laboratoře ve středu 14. dubna potvrdily celkem 3697 nových případů nemoci covid-19. Nutno zmínit, že ve srovnání s minulou středou je to zhruba polovina tehdejšího počtu (7052). Dobrou zprávou je i to, že je toto číslo nejnižší za pracovní den od konce listopadu. Celkem se u nás, od začátku epidemie, nakazilo již 1 593 847 osob.

S nákazou se nyní potýká 251 570 lidí ve věku 65+. Počet pacientů s koronavirem, kteří od počátku epidemie zemřeli, je 28 229. Zmiňme, že v posledních čtyřech dnech úmrtí přibývá méně než 100 denně. Včera to bylo například 45 osob, ale tento údaj se může ještě zpětně změnit. Naopak se z nemoci vyléčilo již 1 483 559 lidí, z toho 258 za včerejší den.

V nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 4 888 osob, z toho je 1 076 pacientů v těžkém stavu. Reprodukční číslo poukazující na rychlost šíření koronaviru k dnešnímu dni výrazně kleslo, a to z hodnoty 1,07 na 0,917. Po několika dnech se tak opět dostalo pod hodnotu 1, nad níž epidemie zrychluje. Statistici ale již dříve avizovali, že předchozí růst čísla R souvisí s nižším testováním o Velikonocích, které se do výpočtů promítlo.

Pokud jde o index rizika protiepidemického systému (PES), ten se také mírně klesl. Z 65 bodů se dostal na 62, což představuje třetí stupeň pohotovosti z pěti možných.

Zmiňme, že za včerejšek bylo vykonáno 19 791 PCR testů (celkem již 6 507 078 testů) a 144 397 antigenních testů (celkem již 8 595 028 testů).

Naočkováno bylo již celkem 2 278 965 lidí, přičemž za včerejšek bylo vykázáno 60 430 očkování. Jedná se o třetí nejvyšší počet za jeden den, rekord stále drží 67 508 vyočkovaných dávek z minulého čtvrtka. Zmiňme, že od včerejšího dne se mohou k očkování registrovat lidé mezi 65 a 69 lety, kteří nespadali do některé ze skupin majících na vakcínu právo už dříve. Co se ještě očkování týče, nedávno se objevily informace o tom, že se firma Johnson & Johnson rozhodla náhle odložit dodávky své vakcíny do Evropy. Stalo se tak poté, co se v USA u malého počtu očkovaných objevily krevní sraženiny. Vakcína je schválena v EU i v USA. Evropská komise nyní požaduje vysvětlení. Pro Česko to v podstatě znamená, že v dubnu objednané dávky této vakcíny nedostane, přitom prvních 14 400 dávek k nám mělo přijít v pondělí. Celkově jich mělo být za duben podle v lednu schválené strategie 185 000.

Německo ruší kontroly u hranic s ČR

Jak jsme již informovali v průběhu týdne, Německo o půlnoci ukončilo stálé kontroly na hranicích s Českou republikou. To však neznamená, že Češi budou moci pendlovat k našim sousedům, jak se jim chce. Za hranicemi je totiž čekají intenzivní namátkové kontroly a i nadále platí opatření, včetně pravidelného testování.

Česko bylo v té době oběma zeměmi považováno za oblasti s výskytem mutací koronaviru, což ale již od neděle 28. března neplatí. Nově je totiž naše země považována za epidemicky vysoce rizikovou oblast kvůli vysoké míře nákazy. Z tohoto důvodu tak musí mít Češi cestující do Německa negativní test starý nejvýše 48 hodin, jsou povinni se přes internet přihlásit německým úřadům a dodržet desetidenní karanténu. Výjimku mají pendleři, řidiči nákladní dopravy a lidé, kteří Německem pouze projíždějí.

Připomeňme, že ke stálým kontrolám na hranicích s Českem a také rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko, Německo přistoupilo letos 14. února. Tímto způsobem si chtělo vymoci kvůli pandemii nemoci covid-19 dodržování karanténních opatření.