Opozice přirovnala osvobození ČSR od nacismu k okupaci. Ovčáček zuří

Kandidát KDU-ČSL do Poslanecké sněmovny Hayato Okamura zveřejnil na Twitteru karikaturní obrázek, který má za cíl poukázat na to, že údajná pomoc, která někdy pocházela z Ruska, vždy měla charakter agrese. A ani dnes se to podle politika nemuselo změnit, jenže dnes si Rusové zvolili proti Čechům jinou zbraň – vakcínu.