SÚKL za týden evidoval další tři podezření na úmrtí po očkování proti koronaviru

Zdravotní ústav však důrazně poznamenává, že se v těchto případech stejně jako i u ostatních hlášení jedná pouze o podezření na vztah k očkování. Časová souvislost totiž podle SÚKL nemusí znamenat příčinnou souvislost.

Informaci o těchto podezřeních však ústav v každém případě odeslal k posouzení výboru Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA). Pokud evropský úřad vyhodnotí zaslané informace tak, že bude odhalena nějaká příčinná souvislost mezi očkováním a následnými úmrtími, bude mít možnost změnit registraci očkovacího přípravku.

Dosavadní zprávy EMA však poukazují na to, že přínosy vakcín firem Pfizer/BioNTech a Moderna převažují nad jejich riziky. Většina úmrtí byla vysvětlena zhoršením už existujících nemocí.

V případě vakcíny AstraZeneca EMA uvedla, že jejím vzácným vedlejším účinkem je výskyt krevních sraženin. I přesto podle EMA přínos vakcíny převyšuje možná rizika. Některé země ale očkování touto vakcínou omezily.

Evropská agentura nedávno také zahájila zkoumání údajů o případech vzniku tromboembolických komplikací u pacientů očkovaných vakcínou od farmakologické společnosti Janssen holdingu Johnson & Johnson. Regulátor zdůraznil, že zatím není prokázána souvislost mezi těmito komplikacemi a vakcínou a bude provedeno důkladné prozkoumání obdržených informací. Agentura EMA obdržela údaje o čtyřech takových případech mimo území EU, včetně jednoho smrtelného.

Vakcína této firmy by měla příští týden dorazit do Česka, ovšem Johnson&Johnson oznámila, že distribuci do Evropy odloží kvůli vyšetřování podezření na vznik krevních sraženin v USA. Prvních 14 400 dávek k nám mělo přijít v pondělí. Celkově jich mělo být za duben podle v lednu schválené strategie 185 000.

V ČR se zatím očkuje třemi vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Covid-19 v ČR

Naočkováno bylo již celkem 2 278 965 lidí, přičemž za včerejšek bylo vykázáno 60 430 očkování. Jedná se o třetí nejvyšší počet za jeden den, rekord stále drží 67 508 vyočkovaných dávek z minulého čtvrtka. Zmiňme, že od včerejšího dne se mohou k očkování registrovat lidé mezi 65 a 69 lety, kteří nespadali do některé ze skupin majících na vakcínu právo už dříve.

Podle nejnovějších údajů u nás laboratoře ve středu 14. dubna potvrdily celkem 3 697 nových případů nemoci covid-19. Ve srovnání s minulou středou je to zhruba polovina tehdejšího počtu (7 052). Dobrou zprávou je i to, že je toto číslo nejnižší za pracovní den od konce listopadu. Celkem se u nás od začátku epidemie nakazilo již 1 593 847 osob.