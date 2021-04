Rána pro Babiše: Koalice Spolu ho vyzývá, aby požádal o důvěru Sněmovnu. Co se stane, když to neudělá?

Právě se objevily zprávy o tom, že trojkoalice stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby požádal o důvěru Poslanecké sněmovny. Pokud tak do týdne neučiní, začne kolaice Spolu se sběrem podpisů pro mimořádnou schůzi Sněmovny. Na ní by se pak mělo hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě.

Tuto informaci následně potvrdil i šéf ODS Petr Fiala, když se k celé věci vyslovil prostřednictvím příspěvku na sociální síti.

„Strany @SpoluKoalice nepodporují vládu Andreje Babiše od samého počátku. Babišova vláda stála na podpoře KSČM, jejíž podporu nyní ztratila. V takové situaci by bylo naprosto přirozené, aby vláda požádala Sněmovnu o důvěru a ukázalo se, zda podporu má, nebo ne,“ napsal na Twitteru.

Předseda dané strany také avizoval o možném svolání schůze k vyslovení nedůvěry vládě, pokud Babiš nevyhoví jejich požadavku. Následně Fiala ještě dodal, že v případě, že vláda důvěru nezíská, by chtěli jednat s prezidentem o sestavení vlády odborníků, která bude mít podporu všech stran ve Sněmovně a dovede zemi k řádným volbám.

„Druhou variantou je rozpuštění Sněmovny a předčasné volby, aby občané ČR mohli rozhodnout o nové vládě,“ nastínil.

Na věc reagovala i šéfka TOP 09 Markéta Adamová Pekarová, která uvedla: „Jsme připraveni hlasovat i o rozpuštění Sněmovny. Ta agónie musí skončit.“

Tato vláda nemůže efektivně řídit naši zemi, protože nemá důvěru občanů.



Politička také dodala, že se lidé nemusí obávat vlády Miloše Zemana, protože tu tady máme už teď.

„Téměř každý den jsme svědky kroků, které ohrožují zdraví a bezpečnost občanů a naší země. S tím se musí skoncovat co nejdřív,“ pokračovala.

Daná koalice k takovému kroku přistoupila poté, co menšinový kabinet Babiše přišel o podporu komunistů. Před pár dny totiž KSČM ukončila toleranční dohodu, kterou měla uzavřenou s premiérem, a předseda Vojtěch Filip se dokonce nechal slyšet, že pokud by opozice chtěla hlasovat o vyslovení nedůvěry kabinetu, strana by byla pro.