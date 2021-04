Premiér Heger na návštěvě Česka uvedl, kdy by se na Slovensku mohlo začít očkovat Sputnikem V

Dotyčný následně zdůraznil, že pro ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského (kandidát OĽaNO), i pro něj samotného, je důležité, aby při každém puštění šarže byla zaručena její bezpečnost.

„Proto se podstupují testy ve schválené laboratoři,“ řekl slovenský premiér.

Dále dodal, že téma Sputniku V je na Slovensku velmi diskutovanou otázkou a že se jedná o jednu z vakcín, kterou chce vláda zpřístupnit Slovákům. Zdůraznil, že mnoho Slováků se nechtělo nechat naočkovat jinou vakcínou.

Babiš k vakcinaci

Na své zahraniční cestě také Heger zmínil, že si myslí, že nadorazí další vakcíny z Ruska, když se už v zemi budou používat.

K danému tématu se vyslovil také český premiér Andrej Babiš, který prohlásil, že do Česka by mělo přijít dalších 500 tisíc vakcín od společnosti Pfizer/BioNTech. Očekává se tak, že by do konce června mohlo být naočkováno 65 procent občanů Česka.

Naše země zároveň plánuje i masivní očkovací kampaň. Babiš zmínil, že Česko má nabídku 300 tisíc dávek od ruského výrobce vakcín, ale dodal, že čeká na její schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA).

Babiš také přiznal, že u nás byla zaznamenána poptávka od firem, které mají zájem právě o ruskou vakcínu.

„Nejsme v situaci, v jaké je Slovensko,“ doplnil.

Hamáček letí jednat do Ruska

Včera jsme informovali o tom, že ministr vnitra a dočasně i zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) na Twitteru oznámil, že v pondělí odlétá do Ruska, aby tam vyjednal případný nákup vakcíny Sputnik V.

„Sháníme vakcíny po celém světě. Jsme ochotni odkoupit AstraZenecu z Dánska. Já v pondělí odlétám do Moskvy, kde chci dojednat případné dodávky Sputniku V po jeho schválení Evropskou lékovou agenturou,“ napsal Hamáček na sociální síti.

Nově zvolený předseda ČSSD již po odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka v pondělí vyjádřil přání, aby se Česko na rychlý nákup ruské vakcíny připravilo. Upozornil však, že neschválenou vakcínou se v Česku očkovat nebude.

Deníku N ministr rovněž potvrdil, že se v pondělí setká s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem a budou řešit pouze agendu spojenou s případným dovozem vakcíny Sputnik V. Delegaci českého ministra doplní někdejší předseda slovenského parlamentu Andrej Danko.

Vicepremiér a dvojnásobný ministr také oznámil, že pověřil českého velvyslance v Kodani, aby oslovil dánské úřady kvůli zájmu ČR odkoupit vakcíny AstraZeneca.