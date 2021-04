Piráti a STAN k vyslovení nedůvěry vládě: Nejde o nejlepší nápad, moc by připadla Zemanovi

Piráti a STAN si stojí za tím, že vyslovení nedůvěry vládě půl roku před konáním sněmovních voleb by nemuselo být zrovna tím nejšťastnějším krokem. Argumentují tím, že by to v podstatě znamenalo, že by byl na koni český prezident Miloš Zeman.

„Vyslovení nedůvěry vládě není podle nás to nejlepší řešení, neboť by to znamenalo faktické předání moci do rukou prezidenta Zemana, který již deklaroval, že nechá dovládnout vládu Andreje Babiše i bez důvěry,“ vyjádřil se šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Myslí si tedy, že Zeman buď nechal danou vládu dovládnout, nebo by sestavil úřednickou vládu z blízkých lidí.

Podobně se k věci staví také předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Ten považuje za nejlepší řešení rozpuštění Poslanecké sněmovny, což by logicky znamenalo předčasné volby.

„Tím se dá moc do rukou voličům, aby rozhodli ve volbách, a nedává se prostor prezidentovi a jeho nápadům. A o to budeme usilovat, jakmile bude schválen volební zákon,“ poznamenal.

Komunisté by byli pro

Připomeňme, že volební zákon minulý týden schválila Sněmovna a v současné chvíli je bude projednávat Senát.

Jinak se k věci staví strana KSČM, jelikož se nechala slyšet, že by hlasování o nedůvěře podpořili. Avizovali to již dříve.

„Pokud by opoziční strany vyvolaly ve Sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, poslanecký klub KSČM by hlasoval pro,“ poznamenal nedávno předseda strany Vojtěch Filip.

K tomuto stanovisku by se nejspíše kladně postavila také SPD, která sama dříve vládu vyzvala, aby o důvěru zažádala.

Reakce Andreje Babiše

Premiér se již k celé situaci vyslovil a řekl, že pro takový krok nevidí důvod. Zároveň si myslí, že není dobrý nápad destabilizovat politickou situaci pár měsíců před volbami.

„Naše vláda dostala důvěru v roce 2018 a nevidím důvod, proč žádat znovu. Pokud to opozice chce, může to zrealizovat. Pár měsíců před volbami ale podle mě není dobrý nápad destabilizovat politickou situaci, která je stabilní. Měli bychom dovládnout do voleb,“ uvedl k věci Babiš.

Pokud však Babiš požadavku koalice nevyhoví, začnou dané strany shánět mezi poslanci hlasy pro svolání mimořádné schůze, na které budou chtít hlasovat právě o vyslovení nedůvěry.

Zmiňme, že ke svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny je nutno sesbírat 50 hlasů. Jen daná trojkoalice jich má celkem čtyřicet a v případě, že se k ní připojí i politici SPD či KSČM, má vyhráno.

Uveďme také, že vláda potřebuje podporu 101 poslanců, aby hlasování o nedůvěře ustála. Co se týče možnosti rozpuštění Sněmovny, které by znamenalo předčasné volby, zákon udává nutnost podpory 120 hlasů.