Sputnik V už je v Česku? Němcová mluví o kritické situaci, Czernin straší kolonizací. Co se ve skutečnosti stalo?

V médiích se objevily informace o tom, že ruská vakcína Sputnik V byla dovezena do České republiky. Na tyto zprávy hned zareagovala opoziční politička Miroslava Němcová, která to vnímala s velkým znepokojením. Ještě před tím první místopředseda TOP 09 označil ruský preparát za kolonizační prostředek.

Ruská očkovací látka Sputnik V se mohla dostat do České republiky, aniž by o tom věděla široká veřejnost. Uvádí se to v článku zpravodajského portálu Seznam Zprávy, jehož autoři tvrdí, že dostali přístup k dokumentům, které tuto skutečnost dokládají.

Členka ODS a bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová na své stránce na Facebooku poznamenala, že údajný dovoz ruské vakcíny do Česka představuje kritickou situaci. V souvislosti s tím prohlásila, že je nutné vědět, kdo si tu zásilku objednal a kde se vlastně nachází. Němcová dokonce tvrdí, že může být ohrožena i bezpečnost českých občanů a mělo by být svoláno zasedání Bezpečnostní rady státu.

Dotkla se rovněž i plánované cesty prvního místopředsedy české vlády Jana Hamáčka do Moskvy, má totiž pochyby v tom, že je tato návštěva určena pouze k vyřešení otázek spojených s dodávkami vakcíny. Důvodem jejích obav je to, že Hamáček bude mimo jiné jednat s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem, který má na starosti otázky jaderné energetiky.

„Premiér musí cíl Hamáčkovy cesty bud‘ velmi zevrubně vysvětlit a obhájit její přínos pro Českou republiku nebo ji okamžitě zrušit. Hraje se vysoká hra s obrovským nebezpečím pro bezpečnost a suverenitu České republiky,” poskytla svůj postoj Němcová.

Podle informace ze zveřejněného článku na Seznam Zprávy byla dodávka Sputniku V pravděpodobně určena ruským diplomatům a jejich rodinám. V textu se píše, že ruští diplomaté předem požádali české ministerstvo zahraničí o to, aby byl umožněn dovoz do ČR ruské vakcíny Sputnik V v omezeném počtu za účelem očkování zaměstnanců ruských zastupitelských úřadů a jejich příbuzných. Tuto informaci potvrdil i tehdejší ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček.

„Jednalo se o tom. Ano, informaci o tom mám, ale nevím, jaký je závěr…Ta žádost byla o tom, aby se mohli proočkovat zaměstnanci Ruské federace,” říká Petříček.

Vakcína jako nástroj kolonizace?

Svůj odmítavý postoj vůči možnému dovozu ruské očkovací látky vyjádřil i další člen opozičního tábora, první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin, který ji dokonce označil za kolonizační nástroj ruského prezidenta Vladimira Putina. Na otázku novináře, zda by nebylo lepší stanovit úřednickou vládu, Czernin vyslovil obavu, že ta by mohla svěřit zakázku na dostavbu Dukovan ruskému Rosatomu a povolit očkování Sputnikem V.

„Také by se vyhlásilo očkování Sputnikem. To je věc, které bych se dost obával, protože ta vakcína není schválená a Ruská federace ji nestačí vyrábět ani pro své vlastní obyvatelstvo. Navíc se z toho stává vlastně i nový kolonizační prostředek,” poznamenal opozičník.