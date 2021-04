O Hamáčkově cestě do Moskvy sněmovna jednat nebude. Opozice neuspěla

Opozice v čele s ODS, KDU-ČSL a TOP 09 dnes neprosadila sněmovní debatu o cestě Jana Hamáčka do Moskvy. Koalice Spolu a Piráti návštěvu Moskvy zpochybňují kvůli napětí na ukrajinsko-ruských hranicích a plánované výstavbě nového bloku v Dukovanech. Hamáček bude v Rusku jednat o vakcíně Sputnik V.

ČTK uvádí, že předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek poukazoval na to, že dialog mezi Českem a Ruskem zůstal na mrtvém bodě a diplomatické vztahy nefungují. Sněmovna podle Bartoška chtěla například slyšet zdůvodnění cesty, informace o složení delegace i o nákladech. Podle něj by dolní komora měla také Hamáčka vyzvat, aby v Rusku vznesl téma Ukrajiny, ruské „anexe“ Krymu a uvězněného blogera Alexeje Navalného. Také by podle něj Hamáček neměl jednat o vakcíně Sputnik V a Dukovanech.

Místopředsedkyně frakce ODS Jana Černochová vakcínu Sputnik V označila za geopolitický nástroj Ruska a ptala se, proč se vláda nesnaží získat více vakcín, které už certifikovala Evropská léková agentura. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila Hamáčkovu cestu za vážné bezpečnostní ohrožení českých zájmů

Opoziční politici také zpochybňují, že v delegaci má být bývalý předseda slovenského parlamentu Andrej Danko. Podle Piráta Jana Lipavského jde o agenta ruského vlivu.

Předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik zase nadnesl, že by Hamáček cestu mohl vysvětlit až po návratu z Moskvy.

Bartošek po hlasování obvinil sněmovní většinu z řad ČSSD, ANO, KSČM a SPD, že nechává Česko v pozici lokaje, kterého si Rusko nebude vážit.

Cesta Hamáčka do Moskvy

Ministr vnitra a dočasně i zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) na Twitteru oznámil, že v pondělí odlétá do Ruska, aby tam vyjednal případný nákup vakcíny Sputnik V. Vicepremiér a dvojnásobný ministr také oznámil, že pověřil českého velvyslance v Kodani, aby oslovil dánské úřady kvůli zájmu ČR odkoupit vakcíny AstraZeneca.

Nově zvolený předseda ČSSD již po odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka v pondělí vyjádřil přání, aby se Česko na rychlý nákup ruské vakcíny připravilo. Upozornil však, že neschválenou vakcínou se v Česku očkovat nebude.