„Vystupovat v tuhle chvíli antirusky znamená nahrávat voliče přímo hnutí ANO.“ Paroubek na rovinu o situaci v ČSSD

Bývalý předseda ČSSD a expremiér Jiří Paroubek v Rozstřelu po Zoomu prohlásil, že Jan Hamáček má šanci dostat sociální demokracii do Poslanecké sněmovny, ale musí mít více politické odvahy.

Podle názoru bývalého předsedy vlády delegáti sjezdu udělali dobře, že si vybrali jeho a ne Tomáše Petříčka.

„Z těch dvou alternativ, které tady byly k dispozici, je varianta s Janem Hamáčkem mnohem hratelnější,“ podotkl politik.

„Jan Hamáček totiž chápe, jací jsou voliči sociální demokracie a kteří jimi nejsou. Naopak u Tomáše Petříčka mám ten pocit, že by si přál, aby voliči sociální demokracie byli jiní, než ti, kteří to jsou, “ dodal.

Zde expremiér narazil na Hamáčkovo vyjádření na víkendovém sjezdu ČSSD, který řekl, že „sociální demokracie nemá být oranžovou TOP 09 nebo Piráty, vyměnit svou minulost, program a voliče za potlesk na Twitteru nebo v redakci Respektu.“

Co se týče osoby Jana Hamáčka, Paroubek ho považuje za velmi dobrého ministra.

„Problém je, že je chápán jako nejlepší ministr vlády hnutí ANO, ne jako lídr sociální demokracie. A teď musí půl roku zapracovat na tom, aby bylo úplně jasné, že je především lídrem sociální demokracie. Myslím, že Tomáš Petříček tuhle šanci ani neměl,“ přiblížil Paroubek.

Politik nevěří výsledkům průzkumů, podle nichž sociální demokraty podporují pouhá tři procenta.

Paroubek trvá n atom, že ČSSD musí být mnohem viditelnější a srozumitelnější, aby dostala v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny.

„Od Jana Hamáčka to chce více politické odvahy, než jak ji dosud projevoval. Ale porovnejte si jeho a porovnejte si Tomáš Petříčka. Jan Hamáček potenciál má,“ říká Jiří Paroubek s dovětkem, že ČSSD má volební potenciál kolem pěti až sedmi procent.

Paroubek odkázal na minulost, že když začínal vést sociální demokracii v roce 2005, byla na deseti procentech volebních preferencí, ale pak za 13 měsíců měla téměř 33 procent.

„A to nebyl průzkum veřejného mínění, ale sněmovní volby,“ zdůraznil.

Uznal, že e podobný obrat v současné situaci nereálný, ale překročení pětiprocentní hranice by pro sociální demokracii nemělo být nemožné.

„Většina voličů sociální demokracie je rusofilská“

Paroubek si myslí, že velká část veřejnosti považuje ČSSD za rozhádaný spolek. Odpovědnost podle politika nese Tomáš Petříček i další lidé z jeho okolí. Padal jména bývalého europoslance Miroslava Pocheho nebo právníka Radka Pokorného.

„Ale teď se domnívám, že po sjezdu se zklidní atmosféra,“ doufá expremiér.

Perspektivy ČSSD Paroubek vidí mimo jiné v tom, aby tato strana kandidovala pod svou hlavičkou, nikoliv v koalici s jinými subjekty, přičemž by měla stavět na tvářích současných ministrů a viditelných poslanců. Kromě toho je zapotřebí zaměřit zejména na oslovení voličů v největších krajích, kde by pro ni mohla být voličská ztráta smrtící.

„Kromě Prahy jsou to střední Čechy, Jihomoravský, Ústecký a Moravskoslezský kraj,“ podotkl politik.

Nechyběla zmínka o „Petříčkově tahanici“ s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem ohledně toho, jestli má být ruská firma součástí tendru na dostavbu Dukovan.

„Většina voličů sociální demokracie je rusofilská,“ poznamenal Paroubek.

„Vystupovat v tuhle chvíli v podstatě antirusky, jak udělal Petříček, znamená nahrávat tyto voliče přímo hnutí ANO,“ podotkl expremiér.

Petříček svými činy podle Paroubka znejistil své voliče.

V této souvislosti bývalý předseda vlády poukázal na to, že Havlíček postupuje z chladné podnikatelské úvahy.

„To znamená: potřebujeme tam Rusy, aby nám srazili cenu, “ dodal s tím, že všem jde o to, aby cena té investice byla co nejnižší.

Tahanice kolem obsazení postu ministra zahraničí považuje expremiér za podružné. Podle něj brzy odezní a situace v rezortu se rychle stabilizuje.

Budoucího ministra zahraničí Jakuba Kulhánka Paroubek nezná, ale podle životopisu usuzuje, že jde o kvalitního kandidáta na tento klíčový post.

„Je to člověk v optimálním věku, mladý člověk. Vyřešilo se to v rekordně krátké době, takže teď jde o to, aby byl jmenován prezidentem, aby se ujal svého úřadu a aby se ta situace zklidnila,“ uvedl bývalý předseda ČSSD.