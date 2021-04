Premiér Babiš doporučil Hamáčkovi, aby zrušil cestu do Moskvy

Jan Hamáček má v pondělí vyrazit na třídenní návštěvu Moskvy, kde chce jednat o případných dodávkách vakcíny proti koronaviru Sputnik V.

„Doporučil jsem mu, aby cestu zrušil,“ napsal portálu Lidovky.cz premiér.

Již dříve Babiš k Hamáčkově cestě uvedl, že je zbytečná.

Hamáček o svém záměru návštěvy Moskvy informoval ve středu na Twitteru. „Sháníme vakcíny po celém světě. Jsme ochotni odkoupit AstraZenecu z Dánska. Já v pondělí odlétám do Moskvy, kde chci dojednat případné dodávky Sputniku V po jeho schválení Evropskou lékovou agenturou,“ napsal Hamáček na sociální síti.

Nově zvolený předseda ČSSD již po odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka v pondělí vyjádřil přání, aby se Česko na rychlý nákup ruské vakcíny připravilo. Upozornil však, že neschválenou vakcínou se v Česku očkovat nebude.

Opozice neuspěla

Opozice v čele s ODS, KDU-ČSL a TOP 09 dnes neprosadila sněmovní debatu o cestě Jana Hamáčka do Moskvy. Koalice Spolu a Piráti návštěvu Moskvy zpochybňují kvůli napětí na ukrajinsko-ruských hranicích a plánované výstavbě nového bloku v Dukovanech. Hamáček bude v Rusku jednat o vakcíně Sputnik V.

ředseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek poukazoval na to, že dialog mezi Českem a Ruskem zůstal na mrtvém bodě a diplomatické vztahy nefungují. Sněmovna podle Bartoška chtěla například slyšet zdůvodnění cesty, informace o složení delegace i o nákladech. Podle něj by dolní komora měla také Hamáčka vyzvat, aby v Rusku vznesl téma Ukrajiny, ruské „anexe“ Krymu a uvězněného blogera Alexeje Navalného. Také by podle něj Hamáček neměl jednat o vakcíně Sputnik V a Dukovanech.