Hamáček zveřejnil důvod, kvůli kterému byla zrušena jeho cesta do Ruska

Tento týden se hodně psalo o cestě vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy. Ten totiž momentálně zastupuje i funkci šéfa resortu diplomacie. Politik plánoval odletět do Moskvy v pondělí a měl se setkat s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem a projednat dodávky vakcíny Sputnik V.

V pátek ale média začala informovat o tom, že cesta, kterou premiér Andrej Babiš nedoporučil, bude s největší pravděpodobností zrušena. Informoval o tom portál iDNES.cz z odkazem na zdroj ve vládě.

„Pokud se tak nestane, nejspíš se asi nebude mít jak do Moskvy dostat. Armáda sice vyhověla žádosti ministerstva vnitra na využití speciálu, ale konečné slovo k tomu bude mít premiér,“ uvedl zdroj portálu.

Včera večer nakonec sám předseda vlády médiím potvrdil, že ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček do Moskvy v pondělí neodletí. Již dříve se vyjádřil v tom smyslu, že cestu Hamáčka do Moskvy považuje za zbytečnou. A to i napříč tomu, že Hamáček už měl zamluvené armádní letadlo na cestu.

Dnes ráno vicepremiér zveřejnil i důvody zrušení cesty.

„K mé plánované cestě do Moskvy - včera jsme se s panem premiérem dohodli, že je nutná má účast na pondělním jednání vlády,“ napsal Hamáček na svém profilu na sociální síti.

​V pondělí nově zvolený předseda ČSSD po odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka vyjádřil přání, aby se Česko připravilo na rychlý nákup ruské vakcíny proti koronaviru. Upozornil však, že neschválenou vakcínou se v Česku očkovat nebude.

Rušení programu

Připomeňme, že tento týden již došlo ke změně pracovního programu vicepremiéra, a to kvůli jeho zdravotnímu stavu.

Před několika týdny politik podstoupil operační zákrok horních cest dýchacích. Tehdy však přímo po zákroku místo odpočinku zvolil práci. Nezamířil tak domů, ale na jednání vlády, kde mu natekl obličej. „Upálili mi kus sliznice v nose,“ vysvětlil tehdy Hamáček, co přesně otok způsobilo, a dodal, že mu na zákroku zvětšili průchodnost v nosu.

V úterý 13. dubna ale šéf ČSSD zkolaboval, což následně i sám potvrdil.

„Mám za sebou drobný kolaps,“ uvedl v SMS zprávě pro redakci Blesk.cz.

Deník po něm přitom původně požadoval vyjádření na rozhodnutí Lubomíra Zaorálka, který zatím nemá v plánu přijmout post ministra zahraničí.

Hamáček kolaps vysvětlil tím, že toho na něj bylo poslední dobou asi přespříliš a je možné, že za jeho kolaps může tlak.

„Už toho bylo moc,“ reagoval a dodal: „Asi tlak.“

Kvůli zdravotním komplikacím se tak Hamáček nedostavil na jednání Poslanecké sněmovny.