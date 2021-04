Trapas v rodné zemi: Důvody, proč má Dominika Gottová Česka až po krk a chce pryč, zdaleka ne každý pochopí

Nejstarší dcera zesnulého českého zpěváka Karla Gotta, Dominika, je v Česku, kde momentálně vystěhovává svůj pražský byt a loučí se s kamarády. Letí totiž zpět do Finska, kde začala žít nový život po boku svého manžela Tima Tolkkiho.

Gottová nyní médiím prozradila důvody, proč už nechce v Česku dál žít. Jde jí o to, že od lidí v rodné zemi v posledním roce čelila nepřetržitým útokům.

„Vím, že jsem přibrala, ale za to mohla ztráta zaměstnání a neustálé sezení doma – a také mé zdravotní problémy. Ale aby mi paní prodavačka v supermarketu řekla, abych si místo klasického jogurtu, který jsem si chtěla koupit, raději vzala nízkotučný, to už je na mě moc,“ přiznala Gottova dcera.

Média v této souvislosti připomínají, že Dominika si už loni několikrát postěžovala na to, že se v České republice cítí jako v zoo.

„Když jsem ještě dělala v baru či v lahůdkách, lidé se na mě chodili dívat jak na zvěř někde v pavilonu. Bylo to strašné! Tohle ve Finsku nezažiju,“ zdůraznila

Podle jejich slov tak všude, kde se potkávala se spoluobčany, měla nepohodlí.

„Při cestě metrem nebo tramvají jsem neustále slyšela, jak se o mně lidé – často nevybíravě – baví,“ dodala.

Co se týče jejích perspektiv ve Finsku, Helsinky letos Dominice a jejímu manželovi poskytli státní byt, o který zažádali loni na podzim. Kromě toho jim jako manželům finský stát měsíčně vyplácí podporu. Zatímco Timo shání práci v hudebním světě, Dominika touží po práci servírky nebo barmanky. Bude si ale muset počkat na otevření restaurací.

Vadil jí vlastní vzhled

Uveďme, že před rokem Gottová odmítla být v dokumentu o svém otci, a to právě kvůli tomu, jak tehdy vypadala. Sama se prý za sebe velmi styděla, a tak nechala záběry vystřihnout.

„Styděla jsem se za sebe a nechci, aby ty záběry někdo viděl! Tatínkovi jsem sice dala slib, že v dokumentu vystoupím, ale on nebyl šťastný z toho, jak vypadám. Proto jsem tu smlouvu o zveřejnění záběrů nepodepsala,“ řekla tehdy.

Názor na věc nezměnilo ani to, že se jednalo o záběry, na kterých se se svým otcem viděla naposledy.

Připomeňme, že v té době se na pražské Bertramce setkala nejen se svým otcem Karlem Gottem a jeho ženou Ivanou, ale také se svou sestrou Lucií. Společně oslavili Gottovy 80. narozeniny. Chvíli poté Dominika přiznala, že je závislá na alkoholu a utišujících lécích a přislíbila, že se začne léčit. Opak byl však pravdou.

Dominika Gottová

Nejstarší dcera zpěváka Karla Gotta, Dominika Gottová, se narodila 25. června 1973. Vystudovala hotelovou školu a později pracovala jako servírka (a následně provozní) v pražské luxusní restauraci La Provence. Živila se ale i jako kosmetička.

Její matkou je bývalá tanečnice Antonie Zacpalová, jejíž jméno Gottová užívala do 15 let, pak přijala příjmení po otci. Když Dominika přišla na svět, Gott už s její matkou nebyl – zpěvák navíc ani nevěděl, že je jeho někdejší milenka těhotná. Dozvěděl se to, až když byla jeho dcera na světě. Karel Gott ji měl údajně poprvé vidět až půl roku poté.

Pokud jde o její osobní život, v 28 letech se zamilovala se do finského hudebníka Tima Tolkkina, který hrál na kytaru v heavymetalové skupině Stratovarius. Odstěhovala se za ním do Finska a později si jej tajně vzala.

Dominika se potýká s řadou problémů. Několikrát se chystala podstoupit léčebné terapie a zbavit se závislostí na alkoholu a lécích. Peníze na léčení už dostala několikrát, zejména od svého zesnulého otce, ale vždy je nakonec utratila za něco jiného.