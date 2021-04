„Nese to špatně.“ Bývalý slávista promluvil o psychickém stavu Ondřeje Kúdely

„Jsem z toho úplně hotový! Nejsou důkazy a oni mu dají stopku na deset zápasů a ještě to vypadá, že jsme rasisté. Myslím si, že tady žádný rasismus vůbec není a nebyl. Bojím se naopak toho, že to, co se teď děje kolem kauzy Kúdela, rozjede u nás skutečný rasismus. My jsme národ, který drží při sobě, a teď se na ty lidi jiné pleti budeme dívat jinak. Že jsou ubrečení, že toho zneužívají... Myslím si, že v nás ta nespravedlnost je. To, co se stalo, je obrovská nespravedlnost. U fanoušků to vybudí opravdový rasismus,” cituje slova Švancary portál Expres.cz.

Bývalý útoční také uvedl, že vše spreje k opravdovému rasismu, kdy lidé nebudou moci mít ani černého psa.

„Spěje to tam, že nebudeme moci mít černé oblečení. Já mám černého psa, mám ho tedy zastřelit? Nebo co mám dělat? Jako že jsem bílý a mám černého psa? Je to problém? Dříve jsem se tomu smál, ale teď to tam fakt směřuje, bojím se toho,” dodal.

O psychickém stavu Ondřeje Kúdely bývalý hráč Slavie uvedl, že na tom není dobře, neboť ho vzniklá hysterie velmi silně zasáhla.

„Ondra je normální obyčejný kluk, který má srdce a každý, kdo má srdce, by tu současnou situaci nedával dobře. Tohle by neskousla ani velmi silná povaha. Je mu to líto, musí z toho být hotový, je to pro něj strašné. Je smutný a špatný z toho. Sportovně se mu teď dařilo, těšil se na Euro. Je to pro Ondru likvidační trest. Kdyby dostal trest na deset zápasů v české lize, popere se s tím, ale tohle bude mít strašně těžké. Má už nějaký věk, je ve formě a byl pro reprezentaci stoperem číslo jedna. Zničili mu kariéru,“ uvádí portál slova Petra Švancary.

Reakce Hradu

Hysterii okolo údajné rasistické poznámky, které se měl Ondřej Kúdela dopustit při zápase s Rangers vůči Glenu Kamarovi, si všiml také Pražský hrad. Vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář odeslal UEFA dopis, v němž kritizoval postup vůči Kúdelovi. Mynář v dopise poukázal na špatnou hru Rangers a hrubé fauly.

„Z boje proti rasismu se ve vašem podání stal boj neúspěšných proti úspěšným, vrchol pokrytectví, pozitivní diskriminace a trapného podbízení se hloupým trendům. Vaše snahy mohou vést k opaku, tedy k situaci, kdy bude osoba s jinou než černou barvou pleti diskriminována, utlačována a krácena na svých právech. Proto také považuji za nezbytné se proti tomuto postupu ohradit,” dodal Mynář.

„Čeští sportovci byli soupeřem po konci zápasu napadeni uvnitř stadionu a nebyli vpuštěni do kabin. Výsledek? Hráč, který kopačkou rozdrtil lebku protivníkovi, od Vás dostal trest zákazu nástupu do 4 utkání, další hráč za fyzické napadení třízápasový trest. A údajný rasismus? Trest na 10 zápasů. Podotýkám, že rasismus neprokázaný a domnělý. I samotný inspektor UEFA zpochybňoval, že Ondřej Kúdela pronesl rasistický výrok. Přesto jste rozhodli o zcela bezprecedentním potrestání hráče, který nikomu neublížil a pouze slovně - dle svého vyjádření - urazil svého soupeře. Odsuzujete slušného člověka bez jediného důkazu. Znemožňujete sportovci plnit si sen v Evropské lize. To vše jen proto, abyste naplnili zvrácená očekávání úzké skupiny aktivistů a klubu neschopného vítězit na hřišti, o to více však vykřikujícím prázdné a ublížené fráze o rasismu,” uvedl v dopise vedoucí kanceláře prezidenta republiky.

Vedoucí prezidentské kanceláře poukázal na skutečnost, že česká veřejnost se s verdiktem UEFA vůči Kúdelovi neztotožňuje, „a to napříč celou společností“.

„Nepoklekneme před vámi a žádné výhrůžky na českého fotbalového fanouška neplatí,“ dodal.

Vyjádření Ovčáčka

Dopis Vratislava Mynáře rozezlil Aamera Anwaru, právníka údajně poškozeného hráče Rangers Glena Kamary. Ten po přečtení dopisu vyzval k tomu, aby se český prezident proti slovům vedoucího své kanceláře ohradil a za jeho dopis se omluvil.

Na jeho požadavek zareagoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Ten prohlásil, že jakákoli omluva ze strany prezidenta republiky nepřichází v úvahu.

„Samozřejmě to nepřichází v úvahu. Pan prezident se nebál komunistů za minulého režimu, byl proto třikrát vyhozen z práce, a nebojí se ani těchto výhrůžek. Musíme za svobodu bojovat, ne se krčit a třást strachy,” cituje portál Expres slova Jiřího Ovčáčka.