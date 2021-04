Za sobotu přibylo 1159 nakažených. Hospitalizovaných osob i nadále ubývá

Jak vyplývá z webu ministerstva zdravotnictví, za sobotu bylo provedeno 5803 PCR testů a přes 26 tisíc antigenních testů. Z provedených testů bylo potvrzeno 1159 nových případů covidu-19. Ubylo také hospitalizovaných pacientů, kterých je nejméně od poloviny října, a to 4052. V nemocnicích je nyní ve vážném stavu 938 osob, což je nejméně od začátku roku.

Nemoci doposud podlehlo přes 28 tisíc lidí, naopak se z ní vyléčilo asi 1,5 milionů osob.

Klesá také reprodukční číslo , které se nyní nachází na úrovni 0,71. Tento údaj ukazuje, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný. Čím níže je pod jedničkou, tím pomaleji se epidemie šíří.

Co se týče očkování, během víkendu pravidelně klesá i toto číslo. Za sobotu byla podána očkovací látka 23 958 lidí. V pracovním týdnu se však počet dávek pohybuje vždy kolem 60 tisíců. U očkování stojí za zmínku i to, že vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček nepoletí do Moskvy. Ministr chtěl v Rusku jednat o vakcíně proti koronaviru Sputnik V, ale premiér Andrej Babiš mu cestu zatrhl.

​Připomeňme, že Hamáček o svém záměru návštěvy Moskvy informoval ve středu na sociální síti. „Sháníme vakcíny po celém světě. Jsme ochotni odkoupit AstraZenecu z Dánska. Já v pondělí odlétám do Moskvy, kde chci dojednat případné dodávky Sputniku V po jeho schválení Evropskou lékovou agenturou,“ napsal Hamáček na sociální síti.

Pozvolné uvolňování

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger včera uvedl, že Velikonoce pozitivní vývoj epidemie covidu-19 nezhoršily. I přesto je však opatrnost stále na místě.

„I rozvolňování musí být uvážlivé a pozvolné. Hrozí návrat k růstu, kdyby se stalo něco neočekávaného,“ sdělil.

O pár dní dříve pak vyzval obyvatele, aby dodržovali opatření proti koronaviru, jinak podle něj hrozí, že se epidemiologická situace zhorší. V takovém případě bude nutné nosit roušky a respirátory i v létě.

„Pokud budeme chytří, užijeme si prázdniny. Když budeme zlobit, budeme v létě nosit respirátory, budeme se potit a nadávat na ministerstvo zdravotnictví, že to udělalo blbě,“ řekl poslancům.