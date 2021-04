Před ruskou ambasádou v Praze se demonstruje

Několik desítek lidí demonstrovalo v neděli před ruskou ambasádou v Praze. Pravděpodobně se jedná o reakci na zprávy od premiéra Andreje Babiše a ministra vnitra Jana Hamáčka o tom, že do explozí muničních skladů ve Vrběticích byli zapojeni ruští agenti.

Podle informací českých médií protestujících bylo okolo 15 hodiny zhruba 100.

Setkání před ruským diplomatickým zastoupením bylo iniciováno spolkem Milion chvilek pro demokracii.

„Dnes ve 14:00 se jde Benjamin projít k ruské ambasádě a bude tam hledat svědomí, které tam někde naše vláda ztratila. Pomůžete mu?“ uvedl na svém Twitteru spolek.

Dnes ve 14:00 se jde Benjamin projít k ruské ambasádě a bude tam hledat svědomí, které tam někde naše vláda ztratila. Pomůžete mu? https://t.co/3P9ySHBYcU — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) April 18, 2021

​„Před Ruskou ambasádou v Praze dohlížíme na neoznámené shromáždění. Na místě je několik desítek osob s protichůdnými názory, proto dáváme pozor na to, aby mezi nimi nedošlo ke konfliktu. Jedna osoba byla zajištěna pro přestupkové jednání,“ uvedla na svých sociálních sítích policie.

Před Ruskou ambasádou v Praze dohlížíme na neoznámené shromáždění. Na místě je několik desítek osob s protichůdnými názory, proto dáváme pozor na to, aby mezi nimi nedošlo ke konfliktu. Jedna osoba byla zajištěna pro přestupkové jednání. #policiepha pic.twitter.com/jPyhEz15z8 — Policie ČR (@PolicieCZ) April 18, 2021

​Reakce Ruska

Ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo na svých webových stránkách oficiální komentář k vyhoštění 18 diplomatů, ve kterém vyjádřilo českým úřadům rozhodný protest.

„České úřady přijaly bezprecedentní rozhodnutí a vyhostily 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví na základě nepodložených a přitažených za vlasy záminek o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu ve vojenských skladech ve Vrběticích v roce 2014. Je to o to absurdnější, že české úřady již dříve z explozí vinily firmy, které tyto sklady vlastní,“ uvádí se v prohlášení.

Představitelé ministerstva poznamenávají, že vyhoštění ruských diplomatů je další fází protiruských sankcí, které Česká republika v posledních letech podniká.

„Tento nepřátelský krok byl pokračováním řady protiruských akcí, které Česká republika podnikla v posledních letech. Nelze nevidět také americkou stopu . Ve snaze potěšit Spojené státy na pozadí nedávných amerických sankcí proti Rusku české úřady dokonce překonaly své zámořské pány,“ stojí v prohlášení.

Spojené státy ve čtvrtek uvalily na Rusko nové sankce, pod které spadalo 32 fyzických osob a společností. Nové sankce navíc zakazují americkým finančním institucím nakupovat ruské vládní dluhopisy po 14. červnu. Washington také řekl, že vyhostí 10 diplomatických pracovníků.

Dříve mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat.

„Praha si je dobře vědoma toho, co bude po takových tricích následovat,“ řekla novinářům.