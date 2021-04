„Stojí to za to, pálit mosty kvůli něčemu, co se možná stalo před sedmi lety?“ Nepohodlné dotazy od exporadce Klause

V jednom ze statusů Hasekopfa zazněla celá řada otázek, na které čtenáři velmi snadno odpoví:

„Proč se to dozvídáme až teď a právě teď, po sedmi letech? Vážně by Hamáček uvažoval o cestě do Moskvy a o uspořádání summitu Putin - Biden v Praze, kdyby o tomhle byl informován? Pokud nebyl informován, proč? Je pravda, že sněmovní bezpečnostní výbor má ty informace už 14 dní? To má Rusko v Evropě jen 2 agenty na špinavou práci? Ovládá je vůbec nebo jsou to neřízené střely? Jak dlouho trvá napsat článek do Respektu?“

V jednom z dalších příspěvků Hasenkpof srovnává dnešní situaci s tou, která se odehrála za vlády Petra Nečase před osmi lety.

„Když se posledně rozhodovalo o Dukovanech, udělala policie razii ve Strakovce a padla Nečasova vláda. Dnes už je snad všem jasné, že tam fakt nešlo o nějaké blbé kabelky,“ připomněl exporadce Klause.

V této souvislosti právník dodal, že Nečas tenkrát taky nechtěl vyřadit z tendru Rusy.

Od zkušeného odborníka nechybělo ani varování pro svou zemi.

„Někdo nás chce vmanévrovat do války s Ruskem,“ upozornil v další poznámce.

Jak je vidět, pozornosti bývalého poradce Klause neunikla ani nedávná zpráva o tom, že Jan Hamáček pověřil velvyslance, aby nabídl Prahu pro možný summit Bidena s Putinem. Sdílel i odkaz na patřičnou publikaci v médiích.

„Jen tři dny staré...Hamáček tou dobou buď věděl, a přesto nabídl summit... Pak to nemá v hlavě v pořádku nebo ty Vrbětice chtěl ututlat. Nebo nevěděl, a pak je páté kolo u vozu. Tercium non datur,“ okomentoval právník.

Nechyběly výroky na adresu dění v ČSSD, spojené s odchodem Tomáše Petříčka z postu šéfa rezortu diplomacie, jehož řízením je pověřen vicepremiér Jan Hamáček.

„Takže Petříček to celou dobu věděl, ale nechával si to pro sebe? Chtěl to ututlat? A do médií to pustil on, aby zlikvidoval Hamáčka, nebo se to Hamáček všechno dozvěděl v rámci přebírání agendy MZV po Petříčkovi a prostě a jednoduše se upřímně vyděsil, načež vyděsil i premiéra? Nějak se nám ta aféra začíná smrskávat na vyřizování si účtů dvou křídel ČSSD, vyslovil předpoklad Hasenkopf.

To, že Hasenkopf nepodporuje razantní krok české vlády vůči Moskvě, potvrzuje i další otázka exporadce Klause.

„Ale stejně, stojí to za to, pálit mosty kvůli něčemu, co se možná stalo před sedmi lety?“ dotazuje se právník.

Kauza Vrbětice

Předseda vlády Andrej Babiš včera uvedl, že existuje podezření, že do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích byli zapojeni důstojníci ruské tajné služby GRU.

„Byli jsme v pátek večer jednoznačně informováni o závažných skutečnostech týkajících se bezpečnosti naší země. Informovali jsme dnes prezidenta Zemana o tomto případu a o navrhovaném postupu a prezident nám vyjádřil absolutní podporu. Na základě jednoznačných důkazů získaných vyšetřováním našich bezpečnostních složek musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské GRU, jednotky 291155 do výbuchu muničních skladů areálu Vrbětice v roce 2014,“ prohlásil Babiš během sobotního večera na společné tiskové konferenci s Janem Hamáčkem.

„Česká republika musí reagovat. Jsme v podobné situaci, jako například Velká Británie při pokusu o otravu v Salisbury v roce 2018. (…) Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, kteří byli našimi tajnými službami jasně identifikováni jako příslušníci ruských tajných služeb, tedy SVR a GRU,“ uvedl Hamáček.

V souvislosti s tím bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.

Co se týče reakce z Ruska, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vykonstruovanou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.

Ruský resort diplomacie následně zareagoval na webu s tím, že českým úřadům vyjádřil silný protest. Představitelé ministerstva poznamenali, že vyhoštění ruských diplomatů je další fází protiruských sankcí, které Česká republika v posledních letech podniká.