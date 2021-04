Rusko si předvolalo českého velvyslance

Ruské ministerstvo zahraničních věcí si předvolalo českého velvyslance Vítězslava Pivoňku poté, co Praha označila 18 ruských diplomatů na velvyslanectví v Česku za persony non-grata.

Ministerstvo zahraničí Ruska předtím vyjádřilo protest na adresu české vlády a uvedla, že budou následovat odvetná opatření.

„České úřady přijaly bezprecedentní rozhodnutí a vyhostily 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví na základě nepodložených a přitažených za vlasy záminek o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu ve vojenských skladech ve Vrběticích v roce 2014. Je to o to absurdnější, že české úřady již dříve z explozí vinily firmy, které tyto sklady vlastní,“ uvedlo ruské ministerstvo zahraničí.

Představitelé ministerstva poznamenali, že vyhoštění ruských diplomatů je další fází protiruských sankcí, které Česká republika v posledních letech podniká.

„Tento nepřátelský krok byl pokračováním řady protiruských akcí, které Česká republika podnikla v posledních letech. Nelze nevidět také americkou stopu. Ve snaze potěšit Spojené státy na pozadí nedávných amerických sankcí proti Rusku české úřady dokonce překonaly své zámořské pány,“ stojí v prohlášení.

Připomeňme, že Spojené státy ve čtvrtek uvalily na Rusko nové sankce, pod které spadalo 32 fyzických osob a společností. Nové sankce navíc zakazují americkým finančním institucím nakupovat ruské vládní dluhopisy po 14. červnu. Washington také řekl, že vyhostí 10 diplomatických pracovníků.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vykonstruovanou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.

Vrbětice

Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.

Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Zbylá munice byla z tohoto skladu odvezena jinam.