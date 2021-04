Babiš o koronaviru: Koncem července už možná budeme v normálu

„Pevně doufám, že se nám to povede a možná už koncem července budeme v normálu. Ale nechci nic slibovat,“ prohlásil premiér.

„Epidemiologická situace se sice zlepšuje, ale stále máme vysoký počet hospitalizovaných,“ konstatoval Babiš ve videu s tím, že hlavní priorita pro rozvolňování jsou děti a sport.

„K tomu patří očkování. Já myslím, že očkujeme velice dobře. Minulý týden jsme zaznamenali rekord – 70 000 za den,“ dodal.

„Máme do konce června vakcín pro více než 5,6 milionů našich spoluobčanů. Držme si palce, aby to vydrželo, je to na velice dobré cestě,“ prohlásil předseda vlády a dále zmínil, že doufá, že dodavatelé budou spolehliví a dodrží své nasmlouvané dodávky očkovacích preparátů

Kromě jiného se věnoval také zájmu českých občanů o očkování proti koronaviru. To, podle jeho údajů, roste.

„Také existuje zajímavý průzkum STEMu, který říká, že zájem Čechů vzrost a už je to 69

% našich spoluobčanů, kteří mají zájem o očkování. My jsme začínali v prosinci, a to bylo pouze 39 %. Takže to jsou dobré zprávy,“ myslí si předseda vlády.

„Doufejme, že se vrátíme co nejdříve do normálu. Ale musíme být všichni opatrní,“ řekl na konci svého videa předseda vlády.

Sputnik V ve Slovinsku

Včera bylo informováno, že slovinské orgány by mohly zakoupit ruskou vakcínu Sputnik V proti koronaviru ještě před schválením Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a začít očkovat hned po rozhodnutí regulátora. Informaci uvedl Národní institut veřejného zdraví (NJIZ).

„Poradní skupina NJIZ v otázkách očkování doporučila, aby slovinské úřady koupily vakcíny proti covidu-19, které pouze čekají na schválení EMA, včetně ruského Sputniku V,“ cituje vedoucí skupiny Bojanu Beovičovou slovinská agentura STA.

Beovičová upřesnila, že preparáty budou umístěny v karanténních skladech, aby mohly být použity hned po schválení regulátory.