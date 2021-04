Rosatom je ze hry. Havlíček uvedl, že si na Dukovany nesáhne ani jako subdodavatel

Ministr Havlíček uvedl, že o údajném podílu ruské tajné služby GRU na explozích ve Vrběticích se dozvěděl pouze pár desítek minut před tím, než to premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček zveřejnili na sobotní tiskové konferenci.

Havlíček také pro Právo uvedl, že byl v určitém šoku, když se to dozvěděl. „Logická otázka byla, proč se to dostalo na světlo až po sedmi letech,“ uvedl s tím, že to bere jako fakt a je nutné to zásadním a nekompromisním způsobem odsoudit.

„Nedovedu si představit, že by po těch posledních událostech byl Rosatom osloven v rámci bezpečnostního posouzení. Není co posuzovat. Během několika dní bude vyřazen z možnosti účasti v tendru, tedy i bezpečnostní prověrky. Ten, kdo není pozván do bezpečnostního posouzení a neprojde jím, nemůže jít do tendru,“ uvedl Havlíček s tím, že je prakticky vyloučené, aby se Rosatom dostavby zúčastnil jako subdodavatel, podle něj do toho s ním nikdo z oslovených uchazečů nepůjde.

Ministr také dodal, že se v tendru musí pokračovat, protože jádro je pro nás dnes klíčový zdroj elektřiny a jako bezemisní zdroj nemá v požadovaném objemu alternativu. „Bez jádra se neobejdeme,“ uvedl Havlíček.

Havlíček přiznává, že je vždycky lepší, když je v tendru více účastníků.

„Tím pádem by se vytvořil tlak na cenu. Pochopitelně to má potom důsledek i do výkupní ceny elektřiny. Nicméně jsme vždycky říkali, že ministerstvo průmyslu a obchodu doporučuje po stránce technické a stránce ekonomické, ministerstvo vnitra dá pohled ze stránky geopolitické a že bezpečnostní složky musí dát finální razítko na to, jestli někdo do tendru bude přizván nebo ne. S tím se počítalo a počítá, a nedovedu si představit, že by bezpečnostní složky daly nyní jiné stanovisko než negativní,“ poznamenal.

Na závěr Havlíček uvedl, že celý tendr pojede dále podle harmonogramu. „Má to přesná pravidla a harmonogram, všichni mají stejné podmínky,“ dodal Havlíček.

Výbuch ve Vrběticích a Rusko

V sobotu informoval premiér Andrej Babiš o tom, že bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ke kterému došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V souvislosti s tím uvedl, že ČR jako svrchovaný stát musí na tuto informaci reagovat.

Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.

Rusko v neděli reagovalo vyhoštěním 16 diplomatů a čtyř spolupracovníků technického personálu, kteří musí opustit zemi do 24 hodin. V Moskvě tak zůstane pouze pět diplomatů.