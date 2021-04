Musí následovat ještě jedna odpověď. Čeští politici jsou pobouřeni nepřiměřeným vyhoštěním diplomatů z Ruska

Připomeňme, že si včera Ministerstvo zahraničí Ruské federace předvolalo českého velvyslance Vítězslava Pivoňku, jemuž bylo oznámeno vyhoštění 20 českých diplomatů, kteří musí opustit Rusko do konce pondělí.

Ruský diplomatický rezort udělal tento krok v reakci na vyhoštění 18 ruských diplomatů, kteří působí v Praze.

Komentáře se nezdržel bývalý ministr zahraničí České republiky.

„Reciprocita se dala očekávat, ale vyhoštění 20 pracovníků naší ambasády není odpovídající reakce z ruské strany. Očekávám, že nyní musí přijít odpověď z naší strany,“ uvedl Tomáš Petříček.

Poslanec za TOP09 Marek Ženíšek vyslovil stejné stanovisko, ale svou kritiku rozšířil i na vrcholné české politiky.

„18 je málo a 20 je moc, musí přijít reakce. Ministr, u kterého se neví, kdy je ministrem, kdy lže a kdy si hraje na Jamese Bonda, musí skončit hned. Předsedu vlády musí po volbách nahradit premiér, který se nebude bát podat ústavní žalobu na prezidenta,“ sdílel svou vizi politik.

​Podobný názor vyslovil Zemanův rival v prezidentských volbách Jiří Drahoš.

„Rusové se vyhoštěním 20 našich diplomatů, včetně zástupce velvyslance, rozhodli celou situaci dále záměrně vyhrotit. Z naší strany musí následovat jediný krok - výrazné početní omezení ruské ambasády v Praze!“ vyjádřil se.

Místopředseda, poslanec a jeden z otců zakladatelů Starostů a nezávislých Petr Gazdík chce stejný počet ruských diplomatů v Praze.

„Rusové nám vyhostí 20 osob, z toho 16 diplomatů. Zůstane 5 diplomatů. A do 24 hodin. Neměli bychom si to nechat líbit. Chovají se k nám jako k podřadnému druhu. 18 to by měl být z naší strany jen začátek. Měla by nastat redukce ruské ambasády na 5 diplomatů,“ napsal na sociální síti.

​Místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin volá po stejném opatření.

„Rusové nám vyhostí 20 osob, z toho 16 diplomatů. V Moskvě zůstane diplomatů 5. To je de facto likvidace zastupitelského úřadu. Za této situace musíme ruské zastoupení v ČR zredukovat též na 5 diplomatů. Rusko rozumí jen síle a musí pochopit, že za námi je celá síla NATO,“ podotkl.

Diplomatický skandál

Předseda vlády Andrej Babiš v sobotu večer na společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Janem Hamáčkem uvedl, že existuje podezření, že do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích byli zapojeni důstojníci ruské tajné služby GRU.

„Česká republika musí reagovat. Jsme v podobné situaci, jako například Velká Británie při pokusu o otravu v Salisbury v roce 2018. (…) Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, kteří byli našimi tajnými službami jasně identifikováni jako příslušníci ruských tajných služeb, tedy SVR a GRU,“ uvedl Hamáček, který následně dodal, že do 48 hodin musí opustit ČR 18 pracovníků ruské ambasády.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k záměru Prahy vyhostit 18 ruských diplomatů uvedla, že Česká republika si je dobře vědoma toho, co bude následovat. Uvedla, že se jedná o nesmysl a o „vynalezenou situaci na podporu Američanů, kteří od Ruska nyní obdrželi tvrdou odpověď“.

Muniční sklady ve Vrběticích explodovaly na konci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích vybouchl 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.