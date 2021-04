Ministerstvo obrany dostalo zpět 5 miliard korun

O navrácení dříve slíbených peněz bylo rozhodnuto vládou na konci března poté, co KSČM přestala tolerovat menšinovou vládu ANO s ČSSD.

Právě jsme rozpočtovým opatřením převedli z vládní rozpočtové rezervy 5 miliard korun do kapitoly @ObranaTweetuje. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) April 19, 2021

​Prostředky budou využity na mandatorní výdaje - na platy a příplatky pro vojáky, opravy techniky, ale také na podporu rozpočtu vojenských nemocnic, které jsou činné v rámci zvládání epidemie nového koronaviru.

Podle původních plánů mělo ministerstvo obrany pro letošní rok dostat 85,4 miliardy korun. Na základě požadavku KSČM ale byl armádní rozpočet snížen o 10 miliard. Vláda ale později uvedla, že peníze vojákům vrátí.

Ministr obrany Lubomír Metnar dříve uvedl, že bez těchto peněz by jeho ministerstvo muselo krátit investiční rozpočty, a to by znamenalo zdržení některých modernizačních projektů. Vyhrožoval také, že pokud ministerstvo peníze nedostane, rezignuje na svoji funkci.

Jednou z ohrožených investic byl i obří plánovaný nákup nových bojových vozidel pěchoty.

Stahování z Afghánistánu

Během tiskové konference v Bruselu z minulého týdne generální tajemník NATO Jens Stoltenberg oznámil, že členové aliance rozhodli o zahájení postupného stahování svých vojsk z Afghánistánu, které by mělo začít již 1. května a potrvat do září. Podle slov Stoltenberga odchod spojeneckých vojsk nebude znamenat konec podpory afgánského lidu, ale klíčovou roli v budování míru musí hrát místní instituce a tamní vláda.

Poté rozhodnutí stáhnout vojáky z Afghánistánů potvrdil i český ministr obrany Lubomír Metnar, který podotkl, že otázka afghánské mise se musí řešit kolektivně.

„Vždy jsme říkali, že samostatně nebudeme nic podnikat a otázku afghánské mise musíme řešit kolektivně. Dnešní alianční dohodu respektujeme a jsme připraveni stáhnout i české vojáky. Se spojenci budeme koordinovat naši další pomoc a jsme nadále připraveni bojovat proti terorismu,” napsal český ministr na sociálních sítích.