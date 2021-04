Ruské MZV se vyjádřilo k požadavku Prahy vrátit zpět Stromovku

Předseda zastupitelů Prahy Sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský uvedl, že vedení požaduje od Ruska vrátit část Stromovky, na které se teď nachází ruská ambasáda.

„Pokud Praha se svými velice horlivými starosty riskne použít ,jiné nástrojeʼ, připomínáme, že česká strana má také nemalou nemovitost na Tverské ulici v ruském hlavním městě,“ stojí na oficiálním účtu Telegramu ruského resortu.

Diplomaté uvedli, že pozemky, které má k dispozici Rusko v Praze, byly SSSR přiděleny na začátku 70. let na základě platných dohod mezi Československem a Sovětským svazem.

„Dříve, když u ruské nebo české strany vznikaly otázky ohledně nemovitostí, včetně využívaní pozemků, fungoval mechanizmus odpovídajících expertních konzultací. Existují profesionální a kompetentní nástroje pro vedení dialogu,“ stojí v prohlášení.

Kauza Vrbětice

Předseda vlády Andrej Babiš v sobotu večer na společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Janem Hamáčkem uvedl, že existuje podezření, že do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích byli zapojeni důstojníci ruské tajné služby GRU.

Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.

Co se týče reakce z Ruska, Moskva označila 20 zaměstnanců českého velvyslanectví za persona non grata, musí opustit Rusko do dnešního večera.