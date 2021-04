V krajích s příznivou epidemickou situací se děti můžou vrátit do školek

Od pondělí 26. dubna bude povolen dětem návrat do školek a podobných dětských skupin. Platí to však pouze pro kraje s příznivou epidemickou situací. Konkrétně se jedná o Královéhradecký a Karlovarský kraj. Dnes, 19. dubna to na tiskové konferenci uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger.