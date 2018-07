„Ruská propaganda“ v Praze na Václaváku!

Autor expozice, který dorazil do Prahy z Moskvy, odpovídal na otázky novinářů. Například umělci byla položena otázka, jaký úkol si autor dává – vysmát se ruské propagandě, udělat na ni parodii, nebo naopak udělat parodii na ty, kdo s ní do smrti straší? „Myslím si, že pravděpodobně to druhé," řekl karikaturista Vasja Ložkin.