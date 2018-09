Američan Jay Robert Close, rodák z New York, procestoval celý svět, až se nakonec v polovině 90. let usídlil v Moskvě, kde pracoval jako kuchař v různých restauracích. V roce 2008 se rozhodl, že se přestěhuje na vesnici, kde bude vlastnoručně vyrábět sýry.

Jay Robert Close žije vskutku neobyčejným životem. Narodil se v New Yorku, učil se v Anglii, pak žil a pracoval na krokodýlí farmě v Papua-Nové Guineji, procestoval Austrálií, pobýval v Itálii, Španělsku a Německu a dokonce sedm let prožil na nákladním člunu ve Francii. Nakonec ho v roce 1993 osud zanesl do Ruska, kde se stal farmářem. Jeho sýry se těší velké popularitě.