Brazilský týden módy ukázal vášně a drama

Válka je ničivá síla a záhuba, po níž je velmi těžké navrátit se k normálnímu životu. Syrským občanům se to ale daří. Můžeme vidět, že život v Damašku jde dál. Lidé se berou, odpočívají, baví se, cestují a dělají právě to, co by dělal každý člověk v době míru.