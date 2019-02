Husí kůže. Jak se z obyčejných budov stanou přízraky

Kosmaj Projekt zkoumá opuštěná místa a neobvyklou přírodu Ruska i zahraničí. Jejich slogan zní: „Neexistují místa, která by byla nenalezitelná, jsou lidé, kteří nevědí, jak je najít.“

„Nápad vytvořit projekt přišel po návštěvě balkánských zemí, kde nás inspirovaly opuštěné pomníky Jugoslávie. Zvláště na nás zapůsobil památník Kosmaj u Bělehradu. Po něm jsme pojmenovali náš projekt. Nyní je oblast našich zájmů poměrně velká: opuštěná místa, neobvyklé přírodní krajiny, historické památky. S příchodem dronů je to pro nás ještě zajímavější. Nyní navíc hledáme místa, která by mohla být zajímavá pro fotografování shora. Slogan našeho projektu zní: ‚Neexistují místa, která by byla nenalezitelná, jsou lidé, kteří nevědí, jak je najít‘," říkají Alexander a Anastasia, kteří jsou zakladatelé projektu.

