Severokorejský vůdce Kim Čong-un dorazil do Vietnamu. Druhý summit s prezidentem USA Donaldem Trumpem proběhne právě v této zemi. Summit se bude konat 27. - 28. února.

Kim Čong-un cestoval do Vietnamu obrněným vlakem. Přestoupil do auta a jel do Hanoje — hlavního města Vietnamu. Summit je naplánován na středu a čtvrtek. Ve středu se očekává schůzka — uvítání a večeře, jednání proběhnou ve čtvrtek.

Kim Čong-un je vůdcem Severní Koreje od roku 2011. Summit ve Vietnamu je druhý, první se konal v Singapuru v červnu 2018.