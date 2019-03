První barevné fotografie. Jak vypadalo Ruské impérium před sto lety

Prokudin-Gorskij, talentovaný žák Mietheho, byl poddaným Ruského impéria, také byl chemikem a studentem Dmitrije Ivanoviče Mendělejeva. Prokudin-Gorskij je považován za tvůrce první jedinečné sbírky barevných fotografií carského Ruska.

Tyto fotografie nám ukazují Ruské impérium v ​​předvečer první světové války a blížící se revoluce. Fotografie zachycují každodenní život a život různých vrstev obyvatel Ruska, starobylých klášterů a kostelů, průmyslových zařízení, nových továren, železnic a mostů.

Po revolučních událostech roku 1917 životní okolnosti donutili Sergeje Michajloviče opustit Rusko a přestěhovat se do Francie. Sbírka unikátních a historicky významných fotografií musela být ponechána v sovětském Rusku. A až o několik let později dostal fotograf povolení k vývozu sbírky do zahraničí.

V roce 1948 album od dědiců Prokudina-Gorského koupila Knihovna Kongresu USA. V roce 2000 s rozvojem výpočetní techniky byly obrazy oskenovány a vyobrazeny v barevném provedení. Dnes je kolekce volně dostupná na webových stránkách knihovny.