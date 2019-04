„Zelený“ tanker pro Rusko. Nová etapa námořní přepravy

Druhá světová válka i nadále zůstává jednou z těch nejhrozivějších a nejrozsáhlejších událostí v historii lidstva. Trvala od 1. září roku 1939 až do 2. září roku 1945. Zúčastnilo se jí celkem 57 zemí a do války bylo zapojeno přes 1,7 miliard lidí. Celkový počet obětí se podle různých odhadů pohybuje od 50 do 80 milionů, a to nejen vzhledem k vojenskému, ale také k civilnímu obyvatelstvu.