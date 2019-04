Žhavá Sibiř. Masový sjezd v plavkách na festivalu Grelkafest

12. dubna 1961 se Jurij Gagarin stal prvním člověkem, který letěl do vesmíru. Raketa Vostok s vesmírnou lodí Vostok 1 odstartovala z kosmodromu Bajkonur. Gagarinův let trval 108 minut. Do vesmíru letěl obyčejný sovětsky kosmonaut, ale na Zemi se vrátila světově známá celebrita.