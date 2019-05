Takhle se tančí Morenada: V Bolívii si zvolili královnu festivalu Great Power

Na prvním místě, z celkového počtu 73 účastnic, se umístila Steffany Arriaza Cabezasová, která měla na sobě červenou sukni, šátek s bílými třásněmi a klobouk „la morenada“. Právě ona nyní povede slavnosti, které se uskuteční dne 21. června.

Arriaza představovala Morenada X of the Great Power, jedno z nejtradičnějších bratrství festivalů s více než tisíci tanečníky. Morenada je lidový tanec, který se zrodil v Andách a byl inspirován obchodováním s otroky v dané oblasti během koloniální éry. Později se rozšířil do Peru, Chile a Argentiny.

V pátek 21. června se tanečníci projdou ulicemi horského města La Paz, a to od katolického kostela Ježíše Velké moci, v němž se festival před 49 lety zrodil. V průběhu let se festival stal kulturní ikonou města.