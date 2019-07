Výstava karikatur Královna pirátů reaguje na zadržení íránského tankeru Grace 1, které provedly gibraltarské úřady spolu s britským námořnictvem. Jako důvod uvádějí britské a gibraltarské úřady to, že tanker údajně mířil do přístavu v Sýrii, na který byly uvaleny sankce EU. Írán tvrdí, že tanker do Sýrie nemířil a že se nemusí řídit unijními sankcemi.

Později Íránské revoluční gardy zadržely v Hormuzském průlivu britský tanker Stena Impero.