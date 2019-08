Lesní požáry zuří ve světě. Přežijeme toto léto?

V Doksanech na Litoměřicku meteorologové naměřili 38,9 ° C, je to nový rekord pro měsíc červen. V Paříži byla podle portálu Le Monde teplota 42,4 ° C 26. července překonala rekord z roku 1947. Podle meteorologické služby Německa ukazovaly teploměry ve stejný den v této zemi 40,5 ° C.

Evropská média informovala o problémech, kterým lidé čelili v důsledku vysokých teplot. Itálie, Německo, Belgie a Nizozemsko oznámily oranžový stupeň nebezpečí. Abnormálně horké počasí vedlo k pozastavení jaderných elektráren. Ve všech německých zemích vyvolalo sucho lesní požáry a pokles hladin řek, což ohrozilo některá odvětví zemědělství.