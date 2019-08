Pronikavé a upřímné - nejlepší fotografie Andreje Stěnina

Byla potvrzena informace, že došlo ke zrušení jedné z nejvýraznějších a nejočekávanějších přehlídek roku – show Victoria 's Secret 2019. Oznámila to modelka Shanina Shaik v rozhovoru pro portál The Daily Telegraph. Podívejte se na exkluzivní fotografie z poslední přehlídky značky, která se konala v roce 2018 v New Yorku.