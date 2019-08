Zářivé barvy i úsměvy: nádherný festival ohňostrojů v Moskvě

Letoun Airbus A321 ruské společnosti Ural Airlines krátce po startu narazil do hejna racků. V důsledku kolize došlo k vážnému poškození motorů a piloti se rozhodli pro nouzové přistání. Zpátky na letiště by stroj nedoletěl, a piloti se proto rozhodli letadlo posadit přímo do kukuřičného pole bez vysunutého podvozku.