Jedinečné snímky. Restaurace sovětského frontového bombardéru z dob 2. světové války Tu-2

Letadlo Tu-2 bylo do roku 1949 provozováno letectvem SSSR a poté předáno čínskému letectvu, kde stroj používali až do 60.-80. let. Po vyřazení z provozu byl rozebrán a předán do amerického War Eagles Air Museum, kde byl uložen v rozebraném stavu. V roku 2019 letadlo koupila ruská nadace Okřídlená paměť Vítězství.

Tu-2, také známý jako ANT-58 a letadlo „103“, je dvoumotorový sovětský vysokorychlostní bombardér z doby 2. světové války. Na základě celkových letových technických charakteristik, výrobní technologie a poměru bojových ztrát Tu-2 lze považovat za nejlepší sovětský frontový bombardér ve 2. světové válce. Válečné problémy však neumožnily včasné zahájení masové výroby tohoto letadla.

