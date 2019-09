Letošní týden módy v New Yorku začal 6. září a nadále těší znalce stylu a ty, kteří mají zvláštní vkus pro oblečení, až do 14. září. Již nyní však můžeme hovořit o tom, jaké události zasáhly obyvatele a návštěvníky New Yorku. Jednou z nich byla přehlídka značky The Blonds založené bratry Davidem a Philipem Blondovými, která se konala v extravagantním stylu Moulin Rouge.