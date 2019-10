Rozlouskl ho jako oříšek. Nové ruské obrněné průzkumné vozidlo pěchoty zlikvidovalo tank T-72

Jedná se o novou modifikaci, která se vyrábí pouze v Zabajkalském kraji.

BRDM-2 je nyní rychlejší a obrněnější, posádka může celé dny zůstat v útoku a nevystoupit z auta. Většinou je tato technika určeno především pro průzkum a službu na hranicích, takže moderní zařízení umožňuje sledování ve vzdálenosti 5 kilometrů a identifikaci cílů ve třech kilometrech. Nejzajímavější je však možnost zlikvidování nejen aut, ale i tanků a obranných staveb.

„Tento stroj absolvoval důkladnou modernizaci a splňuje všechny moderní požadavky pro boje jak ve městě, tak i ve volném prostoru. Z tohoto BRDM bylo odstraněno vše zbytečné, čímž se zvýšila jeho kapacita na 5 osob. Vozidlo má dveře na výsadek, je nainstalován dokonalejší motor a podvozek. Také je stroj vybaven kamerami, které poskytují přehled ve 360 stupních okolo vozu,“ uvedl plukovník Jurčenko přítomný na prezentaci.

Technika je již dodávána do několika států.

„Tato technika je dodávána již do několika zemí světa a nyní se zvažuje zvýšení výroby a dodávek. Diskutovali jsme o tom s příslušnými vedoucími v naší zemi, kteří jsou odpovědní za vývoj, jak je možné zvýšit objem produkce a zvyšovat dodávky našeho vybavení, budeme hledat, co je ještě třeba udělat pro to, aby se tento podnik rozvíjel, výroba vojenské techniky a dodávky,“ řekl guvernér Zabajkalského kraje Alexander Osipov.

„V současné době nemáme takové stroje, ale tato vozidla nás velmi zajímají. A pro nás jsou velmi důležité, protože máme stejný terén, myslím, že pro naše vedení to bude zajímavé a budeme plánovat objednávku těchto strojů,“ prohlásil velitel a vojenský atašé z Myanmaru.