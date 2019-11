Zbraň století. Uplynulo 100 let od narození konstruktéra AK-47 Michaila Kalašnikova

Tento rodák z Altaje byl v pořadí sedmnáctým dítětem v rolnické rodině. V armádě, do níž byl Michail v roce 1938 povolán, projevil zájem o práci na zdokonalování vojenských zařízení. Na podzim roku 1941 se Kalašnikov dostal po těžkém zranění do nemocnice poblíž Brjansku, kde vynalezl slavný samopal. Další vývoj zbraně, který byl zdokonalen v průběhu dalších pěti let, vytvořil základ AK-47. V roce 1947 byla útočná puška Kalašnikov zařazena do výzbroje.

Sériová výroba AK a jeho modifikace byly zahájeny v Iževském strojírenském závodě. Útočná puška Kalašnikov, která je uvedena na seznamu významných vynálezů 20. století, se stala nejrozšířenější zbraní na světě. Během 60 let bylo vyrobeno více než 70 milionů kusů AK a jeho modifikací. Daná zbraň je dokonce vyobrazena na vlajce Mosambiku. V řadě zemí Afriky na počest zbraně pojmenovávají své děti Kalach. Nicméně, sám Kalašnikov byl proti použití své zbraně v mezinárodních konfliktech.

Až do posledních dnů své života pracoval tento konstruktor v Koncernu Kalašnikov. Hrdina Ruské federace, dvojnásobný Hrdina socialistické práce a držitel mnohých řádů a ocenění, Michail Kalašnikov, navždy odešel dne 23. prosince 2013. Byl pohřben s vojenskými poctami na Federálním vojenském pamětním hřbitově u Moskvy.