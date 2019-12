Spojující srdce a břehy: Krymský most čeká na první vlaky s cestujícími

Očekává se, že železniční most bude otevřen ve dvou etapách. Dne 25. prosince bude otevřen pro osobní vlaky a od 1. června 2020 na něm bude zahájena i nákladní vlaková doprava, jak již dříve uvedlo informační středisko mostu. Dle informací je postupné otevírání mostu spojeno také s přesunem úseku v Kerči z trasy, na které byla nalezena antická stavba. Prodej jízdenek na vlaky z Moskvy do Simferopolu (33 hodin) a z Petrohradu do Sevastopolu (43,5 hodiny) začal již 8. listopadu 2019.

Krymský most z Krasnodarského kraje je nejdelším mostem v Rusku a jeho délka dosahuje až 19 kilometrů. Zahájení automobilového provozu bylo původně plánováno na prosinec 2018, práce ale skončily s předstihem. Ruský prezident Vladimir Putin otevřel automobilovou část mostu přes Kerčský průliv již 15. května 2018 a provoz motorových vozidel byl zahájen 16. května.