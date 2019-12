SputnikSíla: Zacharovová a novináři podpořili Sputnik Estonsko. Jeho redaktoři čelí nátlaku místních úřadů

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová ve čtvrtek na svém pravidelném briefingu vystoupila před novináři ve žluté vestě s logem Sputniku. Mnozí novináři sedící v sále byli oblečeni do stejných vest. Akce dostala název #SputnikSíla.

„Jedná se o štvanici, skutečnou štvanici, která se nyní vede nejen proti organizaci Sputnik Estonsko, ale konkrétně proti každému zaměstnanci, který jde do práce – není to přípustné. Vyzkoušejte si to na sobě všechno tak, jak si dnes vyzkoušíte tyto vesty s nápisem Sputnik, “ prohlásila Zacharovová na briefingu.

Zacharovová označila postupy estonských úřadů vůči novinářům Sputnik Estonsko za štvanici. Zdůraznila, že zaměstnanci informační agentury neporušili ani zákony země ani zákony profesionální etiky.

„Jaké je to být nyní na místě zaměstnanců, kteří místo přípravy na svátky a kvalitního výkonu v práci přemýšlejí o své budoucnosti, aniž by porušili, zdůrazňuji, aniž by porušili jakýkoliv zákon – ani zákon v zemi pobytu, ani zákon vztahující se k profesionální etice,“ dodala mluvčí ruského ministerstva zahraničí.