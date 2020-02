Oživený luxus. Vily s jedinečnými freskami v Pompejích za návštevu stojí

To je to, co se odhalí nejprve archeologům. A poté restaurátoři znovu vytvoří bývalý luxus těchto výtvorů.

Podívejte se na tyto fotografie. Není vyloučeno, že se vám po jejich zhlédnutí bude chtít navštívit jedno z nejznámějších italských historických míst. A to i v případě, když jste tam už byli.

Pompeje byly starověké město v oblasti metropolitního města Neapol. Staly se jedním ze starořímských měst v Neapolském zálivu a byly roku 79 našeho letopočtu zničeny výbuchem sopky Vesuv.

V roce 1997 byly Pompeje zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO. Nedaleko trosek starověkých Pompejí se nachází současné město Pompei.