Den květin, objetí a demonstrací. Jak se Mezinárodní den žen slaví v Česku a po celém světě?

Historie Mezinárodního dne žen začíná protestem, který 8. března 1857 zorganizovaly newyorské švadleny. Vyžadovaly vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky a stejná práva pro ženy. Tato událost se začala jmenovat Dnem žen.

O několik let později se tisíce žen znovu dostaly do ulic New Yorku a znovu žádaly lepší pracovní podmínky a hlasovací práva. Následující rok situace zopakovala, a v roce 1910 se již protestovalo po celém území USA.

Svými akcemi americké ženy upoutaly pozornost Kláry Zetkinové, aktivistky mezinárodního sociálně demokratického hnutí. Ta navrhla všem ženám po celém světě vybrat den, kdy budou moci veřejně vyhlásit své požadavky.

Během několika následujících let se Mezinárodní den žen oslavoval v různých zemích v různé dny, ale v roce 1975 datum byl oficiálně schválen OSN a dopadl na 8. března