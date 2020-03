Udržet virus pod kontrolou: Rusko zintenzivnilo preventivní opatření

Zatímco vyhlášení karantény v Rusku není vzhledem k jeho současné epidemiologické situaci donucovacím opatřením, vláda se čím dál tím víc snaží podnikat kroky zaměřené na prevenci vzniku velkých ohnisek. Počínaje omezením leteckého spojení s evropskými zeměmi a uzavřením pozemních hranic probíhá nyní v rámci zvýšeného dohledu kontrolní měření teploty v metru, na mezinárodních letištích a pracovištích, všichni vracející ze zahraničí jsou nyní posláni do dvoutýdenní karantény. V Moskvě a mnoha dalších městech funguje zákaz masového shromáždění nad 50 lidí. Je pozastaven vstup návštěvníků do všech federálních kulturních institucí, včetně škol – zahajuje se organizace distančního vzdělávání. V metropoli se mimo jiné také staví mobilní nemocnice určená pro zhruba 500 – 600 lidí. V naší fotogalerii můžete nahlédnout do rutiny všedního dne ruských občanů, jež je nyní poznamenána bojem s neviditelnou, ale neméně skutečnou hrozbou.