Další vysokorychlostní tah v boji s pandemií v Rusku. Výstavba nového infekčního centra v Moskvě

Od doby, kdy Čína poprvé informovala WHO o novém typu koronaviru, který později dostal název Covid-19, uplynulo již 100 dnů. Dne 8. dubna čínské úřady otevřely město Wu-chan poté, co se jim podařilo zastavit šíření viru. Podívejte se na fotografie z různých částí světa. Zachytily totiž dny, které se určitě zapíší do dějin.