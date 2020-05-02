Dobytí Berlína: vítězná stránka v historii druhé světové války

Операция продолжалась 17 дней - с 16 апреля по 2 мая 1945 года. В этот период советским войскам удалось продвинуться на запад на расстояние до 220 км.

В рамках Берлинской стратегической операции были успешно проведены Штеттинско-Ростокская, Зееловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, Шпремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые наступательные операции, а также штурм Берлина.

Армяне-участники Великой Отечественной войны воевали в военно-морских и сухопутных войсках, в механизированных и пехотных дивизиях, авиации и кавалерии. Более 100 тысяч армян было призвано в вооруженные силы стран антигитлеровской коалиции, больше всего во французскую армию и армию США, почти 20 тысяч бойцов армян. С войны не вернулись больше 200 тысяч армян, примерно 1/7 населения Армении.

В Великой Отечественной войне приняли участие шесть армянских национальных дивизий, пять из которых были сформированы после начала войны. Одна из них, Таманская, освободила за всю войну более 900 населенных пунктов. Взятие Берлина «таманцы» ознаменовали исполнением народного танца "Кочари" под стенами поверженного Рейхстага.

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Армянский народ дал в годы войны пять маршалов: Иван (Ованнес) Баграмян - Маршал Советского Союза, Иван Исаков (Ованнес Исаакян) - Адмирал флота Советского Союза, Амазасп Бабаджанян – главный маршал бронетанковых войск, Сергей Худяков (Арменак Ханферянц) - маршал авиации, Сергей Аганов - маршал инженерных войск.