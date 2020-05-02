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    Dobytí Berlína: vítězná stránka v historii druhé světové války

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      • Berlín byl hlavním strategickým cílem vojenské kampaně na jaře 1945. Tam bylo ředitelství Führera a ústředí nacistického Německa.
      • Bez dobytí města by válka neskončila. Na fotografii: Vítězná sovětská vlajka nad budovou Reichstagu, 1. května 1945.
      • Obrana Berlína zahrnovala tři kruhové obrysy. Vnější procházel podél řek a jezer 25–40 km od hlavního města, vnitřní – podél okraje předměstí, třetí – podél obvodu železnice.
      • Samotné město bylo rozděleno do sektorů. Němci nejvíce posílili centrum: vykopali zákopy a vybavili chráněná střelecká místa.
      • Ulice vedoucí do centra byly zablokovány, mosty podminovány.
      • Berlínská strategická ofenzíva začala za úsvitu 16. dubna.
      • Na fotografii: Hitlerova zničená kancelář.
      • 20. dubna, s palbou dlouhého dosahu dělostřelectva 1. běloruského frontu přes Berlín, byl zahájen útok.
      • Kruh kolem Berlína byl uzavřen 25. dubna. Vše bylo připraveno na začátek závěrečné fáze strategické operace.
      • Jeden z prvních výstřelů na říšský sněm provedla vojenská posádka, ve které byli velbloudi, kteří přišli do Berlína ze Stalingradu.
      • Bitvy o Říšský sněm, které trvaly až do rána prvního května, byly od samého začátku extrémně tvrdé.
      • 2. května, v šest hodin a třicet minut ráno, náčelník obrany v Berlíně, generál dělostřelectva Weidling, se vzdal a nařídil ostatním jednotkám zastavit odpor.
      • Sovětská zpěváčka Lidia Ruslanova zpívá před sovětskými vojáky na schodech Říšského sněmu.
      • Sovětský voják rozdává chléb ženám v Berlíně.
      • Sovětské tankové posádky se radují z vítězství. Berlín, květen 1945.
      © Sputnik / Viktor Temin
      Berlín byl hlavním strategickým cílem vojenské kampaně na jaře 1945. Tam bylo ředitelství Führera a ústředí nacistického Německa.
      Sputnik
      Sputnik Česká republika
      https://cz.sputniknews.com/foto/2020050211886584/

      Poslední bitvou druhé světové války byla berlínská ofenzíva, která vedla k bezpodmínečné kapitulaci Německa. Záběry těžkého boje si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

      Операция продолжалась 17 дней - с 16 апреля по 2 мая 1945 года. В этот период советским войскам удалось продвинуться на запад на расстояние до 220 км.

      В рамках Берлинской стратегической операции были успешно проведены Штеттинско-Ростокская, Зееловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, Шпремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые наступательные операции, а также штурм Берлина.

      Армяне-участники Великой Отечественной войны  воевали в военно-морских и сухопутных войсках, в механизированных и пехотных дивизиях, авиации и кавалерии. Более 100 тысяч армян было призвано в вооруженные силы стран антигитлеровской коалиции, больше всего во французскую армию и армию США, почти 20 тысяч бойцов армян. С войны не вернулись больше 200 тысяч армян, примерно 1/7 населения Армении.
      В Великой Отечественной войне приняли участие шесть армянских национальных дивизий, пять из которых были сформированы после начала войны. Одна из них, Таманская, освободила за всю войну более 900 населенных пунктов. Взятие Берлина «таманцы» ознаменовали исполнением народного танца "Кочари" под стенами поверженного Рейхстага.

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      Армянский народ дал в годы войны пять маршалов: Иван (Ованнес) Баграмян - Маршал Советского Союза, Иван Исаков (Ованнес Исаакян) - Адмирал флота Советского Союза, Амазасп Бабаджанян – главный маршал бронетанковых войск, Сергей Худяков (Арменак Ханферянц) - маршал авиации, Сергей Аганов - маршал инженерных войск.

      Štítky:
      Berlín, Druhá světová válka
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      Berlín byl hlavním strategickým cílem vojenské kampaně na jaře 1945. Tam bylo ředitelství Führera a ústředí nacistického Německa.
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