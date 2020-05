Hlavní chrám Ozbrojených sil Ruska jako klenotnice paměti o padlých vojínech

Druhá světová válka trvala od 1. září 1939 do 2. září 1945. Zúčastnilo se jí 57 zemí. Celkový počet obyvatel zatažených do války přesáhl 1,7 miliardy lidí. Celkové ztráty se podle různých odhadů pohybují od 50 do 80 milionů úmrtí, přičemž se bere v úvahu vojenské i civilní obyvatelstvo.