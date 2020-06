Erotický tanec v ochranné masce, start rakety Falcon 9 a protesty v USA. Události týdne v obrázcích

Současné protesty vyvolané smrtí Afroameričana George Floyda se nyní rozšíříly do Evropy. Řada demonstrací proběhla například v Londýně a dokonce i v Praze. Pokračuje i boj proti koronaviru covid-19. V evropských státech probíhá proces uvolnění restrikcí, a to včetně omezení cestování. Nicméně řada opatření platí i nadále, a to včetně používání ochranných pomůcek.