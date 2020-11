Podívejte se, jak letos v Rusku proběhly oslavy Dne národní jednoty

Svátek Rusům připomíná, jak je důležité se v případě potřeby umět sjednotit, aby bylo možné dospět k vítězství. Vždyť jedině sjednocením lze překonat jakékoliv těžkosti.

„Tradici laskavých a uctivých vztahů mezi lidmi různých národností a náboženství nám předali naši předci,“ prohlásil Putin ve středu na setkání se zástupci náboženských vyznání, které proběhlo v režimu videokonference.

Jak prohlásil ruský prezident Vladimir Putin, Rusko má vzhledem k tomu silnou tradici dobrých vztahů mezi lidmi různých národností a vyznání. Poznamenal však, že nestačí jen být na to hrdý a je také třeba tuto tradici ochraňovat a neustále posilovat.

„Avšak nestačí jen být hrdý na toto živé duchovní dědictví a zkušenost s vytvářením jedinečné civilizace,“ uvedl.

„Samozřejmě máme toto právo a musíme být na to hrdí, ale nestačí to. Je třeba toto dědictví také chránit, posilovat a rozvíjet. To je to naše společná povinnost vůči současným, a také vůči budoucím generacím,“ zdůraznil ruský prezident.